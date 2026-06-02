Coupe du monde 2026 : l’Afrique du Sud contrainte de partir sans son entraîneur adjoint après un problème de visa

L’équipe nationale d’Afrique du Sud a quitté Johannesburg lundi pour rejoindre son camp de préparation à la Coupe du monde 2026 au Mexique, mais sans son entraîneur adjoint, Helman Mkhalele, toujours bloqué en raison d’un problème de visa américain.

Le départ des Bafana Bafana a été marqué par plusieurs contretemps administratifs. Initialement prévue dimanche, la délégation sud-africaine a finalement quitté le pays avec 24 heures de retard après des difficultés liées à l’obtention de visas, une situation que la Fédération sud-africaine de football a qualifiée d’erreur administrative.

Ancien international sud-africain comptant 66 sélections et membre de l’équipe qui avait participé à la première Coupe du monde de l’histoire du pays en 1998 en France, Helman Mkhalele devra rejoindre le groupe ultérieurement. Sa demande de visa a été refusée dans un premier temps, sans explication officielle des autorités consulaires américaines.

Le président de la Fédération sud-africaine de football, Danny Jordaan, a déclaré que le consulat général des États-Unis à Johannesburg avait rejeté la demande sans fournir de motif. Selon lui, cette absence d’informations complique considérablement les démarches entreprises pour résoudre le problème.

Malgré ces difficultés, le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a indiqué que son équipe était soulagée d’avoir finalement pu prendre la route du Mexique. Il a affirmé que les joueurs étaient désormais concentrés sur leur préparation sportive après plusieurs jours d’incertitude.

Avant son entrée en lice dans la compétition, l’Afrique du Sud doit disputer un match amical contre la Jamaïque. Les Sud-Africains évolueront ensuite dans le groupe A de la Coupe du monde, où ils affronteront notamment le pays hôte, le Mexique, ainsi que la République tchèque et la Corée du Sud.

Le premier rendez-vous des Bafana Bafana est fixé au 11 juin face au Mexique. Les responsables de la sélection espèrent désormais que la situation de leur entraîneur adjoint sera rapidement réglée afin qu’il puisse rejoindre le groupe avant le début de la compétition.