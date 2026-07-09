Chine : au moins 28 morts dans l’incendie d’une usine de chaussures, Xi Jinping exige des comptes

Au moins 28 personnes ont perdu la vie jeudi dans un violent incendie qui a ravagé une usine de fabrication de chaussures dans la ville de Jinjiang, dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine. Selon l’agence de presse officielle Xinhua, les flammes ont rapidement envahi ce bâtiment de plusieurs étages, piégeant plusieurs ouvriers sur le toit alors qu’une épaisse fumée noire envahissait les lieux.

L’incendie s’est déclaré vers midi, heure locale, dans les installations du fabricant de chaussures Huiteng. Au moment du sinistre, 239 personnes se trouvaient à l’intérieur de l’usine. Les secours sont parvenus à évacuer 213 employés. Deux victimes sont décédées après leur transfert à l’hôpital, tandis que les 26 personnes initialement portées disparues ont finalement été retrouvées mortes sur le site.

Des images diffusées par les médias d’État chinois montrent un important brasier consumant le bâtiment, accompagné d’un impressionnant panache de fumée visible à plusieurs kilomètres. Une douzaine de personnes apparaissaient sur le toit de l’usine, encerclées par les flammes et la fumée, en attendant l’intervention des secours.

Face à l’ampleur de la catastrophe, le président chinois Xi Jinping a ordonné le déploiement d’importants moyens de secours. Il a souligné que cet incendie, survenu après plusieurs accidents industriels meurtriers enregistrés ces derniers mois en Chine, avait causé un lourd bilan humain. Le chef de l’État a également demandé qu’une enquête soit menée rapidement afin d’établir les responsabilités et que les personnes reconnues responsables répondent de leurs actes devant la justice.

Les opérations de secours et de sécurisation se poursuivaient encore jeudi en fin de journée. Si l’incendie était en grande partie maîtrisé vers 16 heures, selon un responsable local des pompiers cité par la télévision publique CCTV, une épaisse fumée continuait de s’échapper du bâtiment. Plusieurs camions de pompiers restaient mobilisés pour refroidir les structures et prévenir toute reprise des flammes, tandis que les autorités poursuivaient leurs investigations sur les circonstances du drame.