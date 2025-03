“La Revue Arc-en-Ciel” : Joséphine Baker sublimée sur scène dans un spectacle vibrant

Joséphine Baker, figure incontournable du XXe siècle, retrouve la lumière à travers “La Revue Arc-en-Ciel”, une création du Hall de la Chanson qui rend hommage à son extraordinaire parcours. Entre cabaret et théâtre musical, ce spectacle, conçu par Serge Hureau et Olivier Hussenet, célèbre l’artiste, la résistante et la militante dans une mise en scène inventive où plusieurs interprètes se glissent tour à tour dans la peau de la célèbre meneuse de revue.

Avec une narration éclatée et un enchaînement de tableaux hauts en couleur, le spectacle revisite les grands moments de sa vie : son enfance marquée par la ségrégation aux États-Unis, son ascension fulgurante dans les cabarets parisiens dès 1925, son engagement dans la Résistance, ainsi que la création de sa célèbre “tribu arc-en-ciel”, cette famille adoptive composée d’enfants du monde entier. Musique, danse, vidéo et scénographie originale se mêlent pour offrir une lecture contemporaine de cette icône de la liberté et de la diversité.

À travers 11 tableaux, “La Revue Arc-en-Ciel” ne se contente pas d’un hommage classique mais bouscule les codes du music-hall pour proposer une vision dynamique et actuelle de Joséphine Baker. Son héritage, fait de combats et de conquêtes artistiques, est ici mis en avant avec énergie et émotion, dans un spectacle accessible à tous, des passionnés d’histoire aux amateurs de spectacle vivant. Un rendez-vous incontournable pour célébrer une femme qui, plus que jamais, continue d’inspirer.