Iran : un homme exécuté pour appartenance à un groupe militant sunnite

Les autorités iraniennes ont exécuté un homme reconnu coupable d’appartenir au groupe militant Jaish al-Adl et d’avoir participé à des attaques contre les forces de sécurité, selon l’agence semi-officielle Tasnim.

L’homme, identifié comme Amer Ramesh, avait été arrêté lors d’une opération antiterroriste dans le sud-est du pays. Il était accusé de « rébellion armée », notamment pour son implication présumée dans des attentats à la bombe et des embuscades visant des militaires.

Le groupe Jaish al-Adl est actif dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, une région frontalière pauvre et instable où les tensions sécuritaires sont récurrentes.

Les autorités iraniennes mènent régulièrement des opérations contre des groupes armés dans cette zone, qu’elles accusent de mener des attaques contre les forces de l’ordre et les infrastructures.

Cette exécution s’inscrit dans la politique sécuritaire stricte de Téhéran, qui recourt fréquemment à la peine capitale pour des infractions liées au terrorisme ou à la sécurité nationale.

Les organisations de défense des droits humains critiquent régulièrement ces pratiques, dénonçant un usage étendu de la peine de mort en Iran, notamment dans des affaires liées à des activités politiques ou sécuritaires.