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États-Unis : incendies dévastateurs dans le Sud-Est, la Géorgie enregistre des dégâts record

26 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
États-Unis : incendies dévastateurs dans le Sud-Est, la Géorgie enregistre des dégâts record
États-Unis : incendies dévastateurs dans le Sud-Est, la Géorgie enregistre des dégâts record

De vastes incendies de forêt frappent le sud-est des États-Unis, avec la Géorgie en première ligne, où plus de 120 habitations et bâtiments ont été détruits, un niveau de pertes inédit selon les autorités.

Face à l’ampleur de la crise, le gouverneur Brian Kemp a déclaré l’état d’urgence dans 91 comtés. Deux incendies majeurs, baptisés Highway 82 et Pineland Road, figurent parmi les plus destructeurs.

Ces feux s’inscrivent dans une vague plus large qui touche également la Floride, la Caroline du Sud et l’Alabama, où des dizaines d’incendies sont toujours actifs.

Les autorités expliquent cette situation par une combinaison de facteurs climatiques extrêmes : une sécheresse persistante, des précipitations très faibles et une végétation abondante devenue hautement inflammable après des conditions météorologiques particulières l’année précédente.

Si aucun blessé n’a été signalé en Géorgie, un pompier volontaire est décédé en Floride après un malaise survenu lors d’une intervention, selon plusieurs sources.

Les conditions actuelles créent un environnement propice à des incendies d’une intensité inhabituelle pour cette région, généralement moins exposée que l’ouest des États-Unis à ce type de catastrophe.

Les autorités redoutent que la situation ne se prolonge, alors que la sécheresse persiste et que les conditions météorologiques restent défavorables aux opérations de maîtrise des feux.

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