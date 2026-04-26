L’Australie en tournée en Asie pour sécuriser ses approvisionnements énergétiques

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong entamera une tournée diplomatique au Japon, en Chine et en Corée du Sud afin de renforcer la coopération en matière de sécurité énergétique, dans un contexte de tensions sur les marchés mondiaux.

Cette initiative intervient alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe les chaînes d’approvisionnement et provoque des fluctuations importantes des prix de l’énergie, affectant directement des pays importateurs comme l’Australie.

À Tokyo, Penny Wong doit rencontrer son homologue japonais pour discuter de la sécurité énergétique et des approvisionnements en carburants, ainsi que des conséquences géopolitiques des tensions actuelles.

La visite en Chine inclura un dialogue stratégique avec le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, avec pour objectif de renforcer la coopération tout en gérant les différends persistants entre Canberra et Pékin.

En Corée du Sud, la ministre rencontrera Cho Hyun, soulignant l’importance de Séoul comme fournisseur clé de carburants raffinés pour l’Australie.

Fortement dépendante des importations énergétiques, l’Australie a récemment connu des pénuries localisées, révélant sa vulnérabilité face aux crises internationales.

Cette tournée vise ainsi à consolider les partenariats régionaux et à garantir une meilleure coordination face aux incertitudes énergétiques mondiales.