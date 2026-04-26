La fièvre des biopics : un genre cinématographique au sommet, mais pour combien de temps ?

Freddie Mercury, Elton John, Elvis Presley, Amy Winehouse, Bob Marley, Bob Dylan, Ray Charles, Tina Turner, Serge Gainsbourg, et désormais Michael Jackson. La liste des artistes dont la vie a été portée à l’écran ces dernières années est impressionnante. Le biopic s’est imposé comme l’un des genres les plus rentables et les plus populaires d’Hollywood, au point de structurer une partie significative de la production cinématographique mondiale depuis plus d’une décennie. Né dans les années 1930, ce genre qui consiste à raconter le destin d’une personnalité réelle n’a cessé de séduire le grand public, porté par une mécanique simple : l’identification à une icône connue, dans un récit qui oscille entre grandeur et zones d’ombre.

Des Oscars à la clé, des salles pleines et des réussites indéniables

L’attrait du biopic repose d’abord sur un contrat de confiance avec le spectateur. Aller voir un film sur Tina Turner, Ray Charles ou Elton John, c’est retrouver une musique familière, une époque connue, et un personnage auquel on s’est déjà attaché. Ce terrain favorable explique aussi pourquoi le genre est devenu un tremplin privilégié pour les acteurs en quête de consécration : Jamie Foxx a décroché l’Oscar pour Ray, Adrien Brody pour Le Pianiste, Reese Witherspoon et Joaquin Phoenix pour Walk The Line. Certains cinéastes ont su s’emparer du format avec une vraie singularité : Todd Haynes a divisé Bob Dylan en six personnages incarnés par six comédiens différents dont Cate Blanchett dans I’m Not There, quand Joann Sfar a offert à Gainsbourg, vie héroïque un traitement surréaliste et poétique salué par trois César. En France, des productions comme La Môme ou Cloclo ont suivi cette même logique de célébration des grandes figures de la culture nationale.

Un genre qui montre ses limites et cherche un second souffle

Pourtant, des signaux d’essoufflement se font sentir. Les derniers Back to Black, consacré à Amy Winehouse, et Bob Marley : One Love ont été jugés décevants par la critique, trop lisses pour rendre justice à des artistes aussi singuliers. Le reproche récurrent fait au biopic, son caractère trop convenu, ses séquences trop scolaires, ses cartons finaux édifiants, commence à peser sur la réception du genre. La comparaison avec les films de super-héros s’impose : deux phénomènes qui ont dominé les salles pendant quinze ans et qui semblent aujourd’hui chercher un nouveau souffle. La sortie du biopic consacré à Michael Jackson illustre ces contradictions : attendu, controversé, et déjà critiqué avant même sa sortie pour ses partis pris narratifs. Les studios continueront pourtant de produire ces films aussi longtemps que le public répondra présent, et il ne semble pas encore prêt à bouder ses icônes.