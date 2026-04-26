Israël menace de frapper le Hezbollah « avec force » après de nouvelles violences au Liban

Israël a averti qu’il intensifierait ses attaques contre le Hezbollah, mettant à rude épreuve un cessez-le-feu déjà fragile avec le Liban.

Cette déclaration intervient après la mort de quatre personnes dans des frappes israéliennes dans le sud du pays, selon les autorités libanaises. De son côté, l’armée israélienne affirme que le Hezbollah a tiré des roquettes vers son territoire, accusant le mouvement de violer la trêve.

Le cessez-le-feu, récemment prolongé sous l’impulsion du président américain Donald Trump, visait à contenir l’escalade des hostilités entre les deux camps. Malgré cela, les affrontements sporadiques se poursuivent dans les zones frontalières.

Israël a indiqué qu’il répondrait « avec force » à toute nouvelle attaque, laissant craindre une reprise des combats à plus grande échelle.

Dans le sud du Liban, où Israël maintient une présence militaire dans certaines zones, la situation reste particulièrement tendue, avec des échanges de tirs réguliers et des frappes ciblées.

Cette nouvelle montée des tensions souligne la fragilité des accords en vigueur et le risque d’une escalade régionale, alors que les efforts diplomatiques peinent à instaurer une stabilité durable.