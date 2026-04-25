Russie–Corée du Nord : Volodine en visite pour célébrer la coopération militaire en Ukraine

Le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, s’est rendu en Corée du Nord pour participer à une cérémonie marquant le déploiement de troupes nord-coréennes aux côtés de la Russie dans le conflit en Ukraine.

À son arrivée, il a été accueilli par Jo Yong-won, proche conseiller du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cette visite s’inscrit dans le renforcement des liens politiques et militaires entre Moscou et Pyongyang.

Selon des responsables sud-coréens, ukrainiens et occidentaux, la Corée du Nord aurait envoyé environ 14 000 soldats pour soutenir les forces russes. Plus de 6 000 d’entre eux auraient été tués depuis leur déploiement, illustrant le coût humain de cet engagement.

La cérémonie prévue doit notamment commémorer la « libération de Koursk », un an après que la Russie a affirmé avoir repris cette région. Elle symbolise la coopération croissante entre les deux pays dans le contexte de la guerre.

Le rapprochement entre Moscou et Pyongyang s’est accéléré ces dernières années. En 2024, Vladimir Putin et Kim Jong-un ont signé un accord stratégique incluant un pacte de défense mutuelle, renforçant leur alliance face aux pressions occidentales.

Cette visite souligne l’évolution des équilibres géopolitiques, avec une intensification des partenariats militaires en marge des blocs traditionnels et un élargissement du conflit ukrainien à de nouveaux acteurs.