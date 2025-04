Warner relance la machine au CinemaCon avec “Superman” et Leonardo DiCaprio

En difficulté, le studio Warner Bros. a tenté de redorer son blason mardi 1er avril au salon CinemaCon de Las Vegas. Avec à l’affiche un nouveau Superman signé James Gunn et un film événement de Paul Thomas Anderson porté par Leonardo DiCaprio, le studio entend reconquérir le public comme les exploitants.

Une vitrine de prestige pour rassurer

Prévu pour juillet, Superman s’annonce comme un redémarrage tonique de la franchise, avec David Corenswet dans le rôle-titre et une approche plus légère. Krypto, le chien du super-héros, y tiendra un rôle comique inattendu. James Gunn promet un film “sur la bonté et l’amour”, loin des tonalités sombres des précédents volets DC.

Autre pari fort : Une bataille après l’autre, fresque politique et intime signée Paul Thomas Anderson, où Leonardo DiCaprio campe un ancien militant paumé en quête de sa fille. Le film, à 140 millions de dollars, est l’un des projets les plus ambitieux du studio.

Avec ces annonces, Warner tente d’éclipser les revers récents et de rassurer face aux rumeurs de départ de ses dirigeants. Le message est clair : la relance est en marche.