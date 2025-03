Soupçons de financement libyen: 7 ans de prison ferme et 300.000€ d’amende requis contre Nicolas Sarkozy. L’ancien président dénonce la « violence et l’outrance » de la peine demandée

Alors que Nicolas Sarkozy est actuellement accusé de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le régime libyen de Mouammar Kadhafi, le Parquet vient de requérir 7 ans de prison ferme et 300.000 euros d’amende contre l’ancien président de la République. Ce dernier a dénoncé « la violence des accusations » et « l’outrance de la peine demandée ».

On rappelle que Nicolas Sarkozy est jugé aux côtés de douze autres prévenus, dont ses anciens ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux, ainsi que des intermédiaires comme Ziad Takieddine et Alexandre Djouhri. Les accusations portent sur des faits de corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs.​

L’affaire a débuté en 2012 avec la publication par Mediapart de documents suggérant un financement libyen de 50 millions d’euros pour la campagne de 2007 . Depuis, l’enquête a mis en lumière des éléments tels que les carnets de Choukri Ghanem, ancien ministre libyen, mentionnant des paiements à Nicolas Sarkozy, ainsi que des flux financiers suspects impliquant des proches de l’ancien président.​

Nicolas Sarkozy clame son innocence

Ce matin, Nicolas Sarkozy avait clamé son innocence, déclarant dans une interview au Parisien : « M’a-t-on à un moment apporté un élément concret, tangible, une preuve qui démontrerait que j’ai menti ? Tout ce que l’on m’oppose est construit sur de pures hypothèses. On a analysé mon patrimoine, celui de ma femme, de mon ex-femme, de mes enfants. On a épluché les comptes de Takieddine et Gaubert, soit 1 500 pages. On n’a pas trouvé la moindre trace d’argent libyen dans ma campagne. »​

« Je démontrerai mon innocence! Ça prendra le temps qu’il faudra, mais on y arrivera ! »