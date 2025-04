RC Lens : Joseph Oughourlian annonce le rachat du stade Bollaert-Delelis

Pour la grande première de l’After Foot à la télé, en public, RMC a convié en plateau le président du RC Lens, Joseph Oughourlian. Ce dernier a fait le point sur la situation du Racing, 9e de L1, sur l’année de transition vécue difficilement par les supporters, sur le rachat du stade Bollaert-Delelis et sur son avenir.

Serein face aux multiples questions en plateau, Joseph Oughourlian a tenu à rassurer, expliquer, faire son mea culpa quand il le fallait et clarifier la situation du club. Il rappelle d’abord avec sincérité qu’ « il y a 5 ans, on était en L2« .

« C’est vrai qu’après, on a eu quelques très belles années. Nos investissements avaient des retours sur le terrain presque immédiat. On a raté le mercato 2022-2023 parce qu’on a fait de très belles ventes au début, alors tout le monde nous attend. On doit être plus malins que les autres, sinon c’est compliqué… Or on a été beaucoup moins malins, voire plutôt mauvais. »

Salons VIP, fan zone et projet immobilier

Si le RC Lens connaît une ferveur assez unique, le président assure qu’il « aimerait jouer l’Europe mais on est conscient de notre place et de notre budget. On sera toujours un outsider pour l’Europe. Même s’il faut être ambitieux. On est le plus gros des petits et le plus petit des gros« .

Première grande nouvelle pour les fans des Sang et or, le rachat du mythique stade Bollaert-Delelis et ses plus de 38 000 places. Le club pourrait faire venir au moins 10 000 personnes de plus en moyenne. « C’est compliqué de valoriser un stade« , détaille Joseph Oughourlian. Le stade Bollaert serait estimé à environ 40M€.

« Nous avons plusieurs idées: augmenter le nombre de salons, faire une fan zone et surtout, un projet immobilier pour créer une centralité à Lens autour de Bollaert. On aspire à ne pas trop dépendre des droits TV. Il faut qu’on trouve d’autres revenus. Le stade est à guichet fermé, les prix des places ont monté… On a plusieurs projets, notamment avec des salons VIP supplémentaires. Ou encore avec une tour sur une des parties du stade. On doit faire des travaux, créer une fan zone pour l’avant et l’après match. Et on a un projet immobilier autour du stade pour créer une centralité autour de Bollaert . On aspire à attirer le chaland autour de cette zone, via de la restauration, une galerie marchande. La première étape, c’est de racheter le stade… C’est bouclé. Et on va continuer à jouer à Bollaert« .

Un avenir palpitant pour les fans du Racing Club de Lens.

