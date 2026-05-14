Eurovision 2026 : Monroe séduit déjà après sa première répétition à Vienne

À quelques jours de la finale de l’Eurovision 2026, la France peut nourrir de sérieux espoirs. Ce mercredi à Vienne, Monroe a effectué sa première répétition publique sur la scène de la Stadthalle avec Regarde !, le titre qu’elle défendra samedi soir. Selon les bookmakers relayés notamment par Le HuffPost, la chanteuse de 17 ans figure actuellement parmi les cinq grands favoris du concours.

Une prestation vocale qui marque les esprits

Devant les journalistes accrédités présents à Vienne, Monroe a surtout impressionné par sa maîtrise vocale. Malgré son jeune âge, la gagnante de Prodiges a livré une performance particulièrement solide, portée par une voix lyrique qui constitue la signature de sa proposition artistique.

La mise en scène débute avec la chanteuse seule, vêtue de blanc, debout sur une plateforme surélevée. Une caméra en plongée vient progressivement se rapprocher d’elle pendant que cinq danseurs habillés de noir apparaissent autour de la scène. Au fil du morceau, Monroe avance sur le catwalk dans une scénographie pensée comme une traversée théâtrale et immersive.

Les journalistes présents n’ont pu voir qu’une partie du rendu télévisé pendant la répétition, mais plusieurs éléments visuels se distinguent déjà : des jeux de fumée très denses dans le final, des couleurs passant du blanc à des teintes vert pâle et une réalisation jugée fluide et lisible. Selon 20 Minutes, la mise en scène met avant tout en valeur le charisme et la puissance vocale de la candidate française.

La France parmi les favoris avant la finale

Membre des “Big Five”, la France est automatiquement qualifiée pour la finale de samedi et n’a donc pas besoin de passer par les demi-finales. Monroe tentera de décrocher une victoire que le pays attend depuis le sacre de Marie Myriam en 1977.

Le titre Regarde !, décrit comme une “comédie musicale” par Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française, mélange pop contemporaine et envolées lyriques. Le morceau rencontre déjà un fort écho en ligne avec plus de 2,5 millions de vues sur YouTube depuis sa mise en ligne.

Dans les pronostics, la France se situe actuellement derrière la Finlande, la Grèce et le Danemark. Mais les précédentes éditions ont montré que les bookmakers ne garantissent pas toujours le résultat final. L’an dernier, Louane était annoncée parmi les favorites avant de terminer à la septième place.

Reste désormais à savoir si la prestation de Monroe séduira autant les jurys professionnels que les téléspectateurs européens lors de la finale du 16 mai.