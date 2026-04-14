Le Groenland nomme l’ancien Premier ministre Egede aux Affaires étrangères en pleine tension avec Washington

Le Groenland a nommé son ancien Premier ministre Mute B. Egede au poste de ministre des Affaires étrangères, dans un contexte de relations sensibles avec les États-Unis.

L’annonce a été faite par l’actuel chef du gouvernement, Jens-Frederik Nielsen, qui a confié à son prédécesseur la gestion des dossiers diplomatiques, notamment les relations avec Washington. Cette nomination intervient alors que le président américain Donald Trump continue de manifester un intérêt marqué pour le contrôle de l’île arctique.

En plus des Affaires étrangères, Mute Egede se voit également attribuer les portefeuilles des ressources minérales et des politiques commerciales, des domaines stratégiques pour ce territoire riche en matières premières et au cœur des rivalités géopolitiques.

Le Groenland, territoire autonome du Danemark, occupe une position clé dans l’Arctique, tant pour ses ressources naturelles que pour son importance stratégique. Les tensions autour de son statut et de son exploitation économique se sont intensifiées ces dernières années.

Avec cette nomination, Nuuk semble vouloir renforcer son poids diplomatique face aux ambitions étrangères, en s’appuyant sur une figure politique expérimentée pour défendre ses intérêts sur la scène internationale.