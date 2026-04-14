Le Kremlin justifie les coupures d’Internet par des impératifs de sécurité

Le Kremlin a assuré que les restrictions d’accès à Internet en Russie étaient temporaires et motivées par des raisons de sécurité, affirmant qu’elles seraient levées dès que la menace actuelle serait écartée.

Ces mesures ont notamment conduit à une coupure de l’Internet mobile à Moscou pendant près de trois semaines en mars, perturbant la vie quotidienne de nombreux habitants. Des blocages similaires continuent d’être appliqués de manière ponctuelle dans d’autres régions du pays.

Les autorités russes expliquent ces restrictions par la crainte que des drones ukrainiens utilisent les réseaux mobiles pour guider des attaques. Dans ce contexte, elles ont également renforcé leur contrôle du numérique, en ciblant notamment les applications de messagerie comme Telegram et les réseaux privés virtuels (VPN), souvent utilisés pour contourner la censure.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté l’idée d’un recul en matière de libertés, affirmant que la situation actuelle imposait des mesures exceptionnelles. « Nous sommes dans un contexte où des considérations de sécurité dictent certaines décisions », a-t-il déclaré.

Ces restrictions s’inscrivent dans un durcissement plus large du contrôle de l’information en Russie depuis le début du conflit avec l’Ukraine, suscitant des critiques sur les atteintes aux libertés numériques et à l’accès à l’information.