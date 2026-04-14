Erdogan félicite le nouveau dirigeant hongrois et mise sur un renforcement des relations bilatérales

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé sa confiance dans l’avenir des relations entre la Turquie et la Hongrie, à la suite de la victoire électorale de Peter Magyar.

Lors d’un échange téléphonique, Erdogan a félicité le nouveau dirigeant hongrois pour son succès et a affirmé être convaincu que les relations bilatérales connaîtraient de nouveaux progrès, selon un communiqué de la présidence turque.

Le chef de l’État turc a également indiqué vouloir approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays, tous deux membres de l’OTAN. Cette coopération pourrait s’inscrire dans un contexte géopolitique marqué par des tensions accrues en Europe et au Moyen-Orient.

La déclaration intervient au lendemain d’un changement politique majeur en Hongrie, où la défaite de Viktor Orbán après 16 ans au pouvoir a rebattu les cartes sur la scène européenne.

Ankara semble ainsi vouloir rapidement établir des relations constructives avec la nouvelle direction hongroise, afin de maintenir une coopération solide au sein de l’OTAN et sur les dossiers stratégiques communs.