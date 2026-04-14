Covéa affiche un bénéfice de 1,8 millard d’euros en 2025 porté par ses activités en France

Le groupe d’assurance mutualiste Covéa a enregistré en 2025 un bénéfice net historique de 1,8 milliard d’euros, en hausse de 47,5 % sur un an. Cette performance est principalement liée aux bons résultats de ses marques en France, notamment GMF, Maaf et MMA, dont les activités ont fortement contribué à la progression globale.

Malgré ce résultat, le chiffre d’affaires du groupe s’inscrit en léger recul à 27,4 milliards d’euros, affecté par la baisse du dollar qui a pesé sur les performances de sa filiale de réassurance PartnerRe. L’assurance en France a toutefois vu son bénéfice presque doubler, soutenue notamment par une hausse des primes, en particulier dans le secteur automobile.

Une année marquée par les coûts climatiques



L’exercice 2025 a également été impacté par des événements climatiques, représentant plus de 750 millions d’euros de charges pour le groupe. Parmi les sinistres majeurs figurent notamment un cyclone à La Réunion et plusieurs épisodes de grêle, auxquels s’ajoutent des provisions liées aux risques de sécheresse.

Covéa, qui présentait ses résultats pour la première fois sous la direction de Maud Petit, se montre néanmoins confiant pour les années à venir. Le groupe vise un bénéfice annuel compris entre 1,5 et 2 milliards d’euros d’ici 2028, avec un objectif de chiffre d’affaires fixé à 30 milliards d’euros.