Présidentielle 2027 : Yaël Braun-Pivet critique une scène politique dominée par les hommes

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a dénoncé mardi la multiplication des candidatures masculines en vue de l’élection présidentielle de 2027, évoquant un « club des machos » qui se déclarent « quasiment quotidiennement ». Elle estime que cette dynamique ne correspond pas aux attentes du pays ni à la réalité de sa population.

Elle a notamment relevé que, parmi les personnalités issues ou proches de la majorité, les prétendants déclarés ou pressentis à l’élection sont tous des hommes, citant plusieurs figures politiques. Une situation qu’elle juge problématique alors que la société française est composée à parts égales de femmes et d’hommes.

Une critique du modèle du leadership individuel

Au-delà de la question de la représentation, Yaël Braun-Pivet a également mis en cause l’idée d’un dirigeant capable de résoudre seul les difficultés du pays. Elle a affirmé ne pas croire à la figure d’un « sauveur suprême », plaidant pour un fonctionnement collectif et une élaboration partagée d’un projet politique.

Interrogée sur ses propres intentions, la présidente de l’Assemblée nationale n’a pas exclu une éventuelle candidature, tout en précisant que le moment n’était pas encore venu de se prononcer. Elle a insisté sur la nécessité de rassembler des équipes mixtes pour travailler à une vision commune pour la France.