Novo Nordisk s’allie à OpenAI pour accélérer la mise au point de médicaments

Le laboratoire danois Novo Nordisk a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec OpenAI afin d’accélérer le développement de nouveaux traitements. L’objectif est de mobiliser les capacités de l’intelligence artificielle pour réduire les délais entre la recherche et la mise à disposition de solutions thérapeutiques.

Le groupe, connu notamment pour ses médicaments contre le diabète et l’obésité, souhaite exploiter l’IA pour analyser de vastes ensembles de données et identifier plus rapidement des candidats prometteurs. Cette approche doit permettre d’améliorer l’efficacité des processus de recherche dans un secteur où la mise sur le marché d’un médicament peut dépasser dix ans.

Une stratégie d’innovation face à une concurrence accrue

Des programmes pilotes seront lancés dans plusieurs domaines, notamment la recherche, la production et les activités commerciales, avec une intégration progressive prévue d’ici fin 2026. Aucun détail financier n’a été communiqué sur cet accord.

Ce partenariat s’inscrit dans un mouvement plus large de l’industrie pharmaceutique, qui investit massivement dans l’intelligence artificielle pour réduire les coûts et les délais de développement. Novo Nordisk évolue dans un environnement concurrentiel renforcé, notamment face à des groupes comme Eli Lilly.