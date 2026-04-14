La Malaisie récupère des œuvres d’art de grande valeur liées au scandale 1MDB

La Malaisie a annoncé avoir rapatrié plusieurs œuvres d’art de grande valeur, dont une estampe du peintre Pablo Picasso, dans le cadre des efforts visant à récupérer les fonds détournés lors du scandale financier du fonds souverain 1MDB.

Selon l’agence anticorruption du pays, quatre œuvres ont été récupérées avec succès. Elles avaient été acquises grâce à des fonds issus d’un vaste système de détournement impliquant des milliards de dollars entre 2009 et 2014.

Depuis plus d’une décennie, les autorités malaisiennes tentent de récupérer environ 4,5 milliards de dollars détournés dans cette affaire, considérée comme l’un des plus grands scandales financiers mondiaux. Les enquêtes, notamment menées avec l’appui des États-Unis, ont révélé que ces fonds avaient servi à financer un train de vie luxueux.

Parmi les dépenses identifiées figurent l’achat d’hôtels de prestige, de bijoux, mais aussi d’œuvres d’art de grande valeur, souvent dissimulées à l’étranger pour échapper aux autorités.

Ce rapatriement constitue une nouvelle avancée dans les efforts de Kuala Lumpur pour récupérer les actifs liés à 1MDB et restaurer la confiance dans ses institutions, après un scandale qui a profondément marqué la vie politique et économique du pays.