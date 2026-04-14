Raffinage : le gouvernement autorise une hausse de production à Gravenchon

Le gouvernement s’apprête à valider une augmentation de la production de carburants dans la raffinerie de Gravenchon, en Seine-Maritime, exploitée par le groupe canadien North Atlantic France. Cette décision intervient dans un contexte de tensions sur les marchés énergétiques, marqués par la hausse des prix du pétrole et les perturbations d’approvisionnement liées à la situation géopolitique au Moyen-Orient.

Selon les autorités, l’industriel pourra accroître de 10 % la capacité de son unité de distillation afin de produire davantage de gazole et de kérosène. Cette hausse reste toutefois conditionnée à un encadrement strict des risques industriels et environnementaux. Les ministres chargés de l’Énergie et de la Transition écologique ont ainsi exigé que les impacts supplémentaires restent « contenus et maîtrisés » avant de donner leur feu vert définitif via un arrêté préfectoral attendu dans les prochains jours.

Cette montée en régime serait temporaire, prévue initialement pour une durée de six mois. Elle pourrait permettre la production additionnelle d’environ 12.000 tonnes de kérosène et 15.000 tonnes de gazole par mois. À l’échelle nationale, cette contribution reste modeste, représentant un peu plus de 2 % de la consommation mensuelle de kérosène et moins de 1 % de celle de gazole, mais elle est jugée utile dans le contexte actuel de tension sur les approvisionnements.

L’exécutif avait appelé les raffineurs à intensifier leurs capacités afin de limiter les effets de la crise énergétique sur les consommateurs. Si certains acteurs du secteur, comme TotalEnergies, ne disposent pas de marges de manœuvre suffisantes, la raffinerie de Gravenchon (qui représente environ 20 % des capacités françaises) apparaît comme un levier stratégique. En contrepartie, l’exploitant devra actualiser ses études de sécurité et fournir un suivi précis de l’impact de cette augmentation, illustrant l’équilibre recherché entre impératif énergétique et exigences environnementales.