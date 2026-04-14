La défaite d’Orbán fragilise l’extrême droite européenne et interroge ses liens avec le mouvement MAGA

La chute du Premier ministre hongrois Viktor Orbán lors des élections législatives marque un tournant majeur pour l’extrême droite en Europe, qui perd l’un de ses principaux modèles politiques après seize années de pouvoir.

Durant son long règne, Orbán avait imposé une ligne nationaliste et illibérale, inspirant de nombreux dirigeants populistes à travers le continent. Son gouvernement s’était distingué par une politique anti-immigration, une opposition aux droits LGBTQ+ et une volonté de contrôler les médias et la société civile.

Sa proximité avec des figures internationales comme Donald Trump et Vladimir Poutine avait renforcé son influence au-delà de la Hongrie. Il était notamment considéré comme le dirigeant européen le plus aligné avec le mouvement MAGA (« Make America Great Again »), incarné par Donald Trump.

Cette défaite, attribuée en grande partie au mécontentement des électeurs face à la situation économique, aux accusations de corruption et aux atteintes aux libertés démocratiques, affaiblit considérablement l’extrême droite européenne, en quête de modèles et de relais politiques puissants.

Elle intervient également dans un contexte où les liens entre certains partis européens et le mouvement MAGA sont de plus en plus scrutés. Pour certains responsables politiques, cette proximité pourrait désormais constituer un handicap électoral plutôt qu’un atout.

Malgré ce revers, les structures mises en place par Orbán au cours de ses années au pouvoir pourraient perdurer, et ses alliés restent optimistes quant à la capacité de l’extrême droite à se réorganiser et à poursuivre son ascension sur le continent.