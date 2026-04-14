Paris au centre se structure : un nouveau groupe d’opposition face à la majorité d’Emmanuel Grégoire

À l’issue des élections municipales, un nouveau groupe politique baptisé « Paris au centre » voit le jour au Conseil de Paris. Présidé par Maud Gatel, il rassemblera près de 30 élus issus de la capitale et des conseils d’arrondissement, dont notamment la maire du neuvième arrondissement Delphine Bürkli.

Ce collectif, qui s’inscrit dans l’opposition à la nouvelle majorité menée par Emmanuel Grégoire, entend incarner une alternative structurée et exigeante. Ses membres ont salué l’engagement de Rachida Dati durant la campagne, tout en prenant acte de l’absence d’alternance souhaitée par une majorité d’électeurs.

Le groupe fixe trois priorités claires : le redressement des finances publiques, l’amélioration concrète de la qualité de vie des Parisiens, et une attention renforcée aux publics les plus fragiles, notamment via une refonte du service public périscolaire. Sur le logement, la sécurité ou encore la propreté, les élus promettent de proposer des solutions concrètes pour répondre aux attentes des classes moyennes et des familles.

Face à la majorité municipale, « Paris au centre » appelle à une gouvernance plus transparente et ouverte au dialogue. Le groupe assure vouloir jouer pleinement son rôle d’opposition, en contrôlant l’action de l’exécutif et en défendant une ligne centrée sur le quotidien des Parisiens.