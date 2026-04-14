Enlèvement lié aux cryptomonnaies : une mère et son fils libérés par le GIGN, quatre suspects arrêtés

Une mère et son fils d’une dizaine d’années ont été enlevés lundi 13 avril en Bourgogne avant d’être retrouvés et libérés le lendemain dans une chambre d’hôtel du Val-de-Marne lors d’une opération du GIGN. Selon les premiers éléments, les victimes étaient séquestrées dans le cadre d’une tentative d’extorsion visant leur entourage.

D’après les informations de l’enquête, une demande de rançon de plusieurs milliers d’euros avait été adressée au père de famille, entrepreneur dans le secteur des cryptomonnaies. Les deux victimes n’auraient pas subi de violences physiques, selon une source proche du dossier.

Au moins quatre personnes ont été interpellées dans cette affaire. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a confirmé ces arrestations, évoquant une opération qui s’inscrit dans une série d’enquêtes liées au milieu des cryptomonnaies, de plus en plus ciblé par des réseaux criminels.