Un juge rejette la plainte en diffamation de Trump contre le Wall Street Journal

Un juge fédéral américain a rejeté lundi la plainte en diffamation déposée par le président Donald Trump contre le Wall Street Journal, infligeant un revers judiciaire à sa stratégie offensive contre les médias.

Cette action en justice faisait suite à la publication d’un article évoquant une carte d’anniversaire adressée au financier déchu Jeffrey Epstein, que le journal affirmait signée par Donald Trump. Le président conteste l’authenticité de ce document, qu’il qualifie de faux.

Malgré ces dénégations, des élus démocrates du Congrès ont par la suite diffusé une copie du message en question, alimentant la controverse. L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre Donald Trump et plusieurs grands médias américains.

Le rejet de la plainte constitue un nouvel épisode dans la série de poursuites engagées par le président contre des organes de presse, qu’il accuse régulièrement de diffuser des informations biaisées ou erronées à son sujet.

Ces initiatives judiciaires suscitent des inquiétudes parmi les défenseurs de la liberté de la presse et certains responsables politiques, qui redoutent une instrumentalisation des actions en diffamation pour faire pression sur les médias.

Donald Trump a toutefois indiqué qu’il comptait déposer une nouvelle plainte, laissant présager la poursuite de son bras de fer judiciaire avec les organisations de presse.