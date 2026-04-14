Trump nomme Michelle Steel ambassadrice en Corée du Sud après des années de vacance du poste

Le président des États-Unis, Donald Trump, a nommé l’ancienne élue républicaine Michelle Steel au poste d’ambassadrice à Corée du Sud, un poste resté vacant durant une grande partie de son second mandat.

L’annonce, faite par la Maison Blanche, devra encore être validée par le Congrès américain. Cette nomination intervient alors que Séoul demeure un allié stratégique majeur de Washington, notamment en matière de sécurité régionale en Asie.

Depuis octobre dernier, l’intérim était assuré par un haut responsable du département d’État, en l’absence d’un ambassadeur confirmé par le Sénat. Le dernier titulaire du poste, nommé sous la présidence de Joe Biden, était Philip Goldberg.

Michelle Steel, Américaine d’origine coréenne, a été élue à deux reprises à la Chambre des représentants avant de perdre de justesse son siège en 2024 face au démocrate Derek Tran, dans une élection particulièrement disputée en Californie.

Sa nomination pourrait être perçue comme un signal politique fort, compte tenu de ses origines et de sa proximité avec les milieux conservateurs américains, dans un contexte de relations régionales sensibles, notamment face aux enjeux liés à la Corée du Nord et à la Chine.

Si elle est confirmée, Michelle Steel aura pour mission de renforcer les relations bilatérales entre Washington et Séoul, dans un environnement géopolitique marqué par des tensions croissantes en Asie de l’Est.