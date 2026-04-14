Sport Football

Ancien président de la FFF, Jean-Pierre Escalettes s’est éteint

14 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Ancien président de la FFF, Jean-Pierre Escalettes s’est éteint
Ancien président de la FFF, Jean-Pierre Escalettes s’est éteint. (FFF)

Jean-Pierre Escalettes, ancien président de la Fédération française de football, est décédé ce mardi 14 avril à l’âge de 90 ans, a annoncé la FFF. Philippe Diallo a salué la mémoire d’un dirigeant « profondément humain », engagé de longue date au service du football français. 

Une vie entière consacrée au football

Né le 29 mai 1935 à Béziers, Jean-Pierre Escalettes a consacré plus de 50 ans au football. Professeur d’anglais dans la vie civile, il a débuté comme joueur, éducateur et dirigeant au CA Ribérac, avant de gravir tous les échelons du football français. 

Président du District de la Dordogne de 1972 à 1984, puis de la Ligue d’Aquitaine entre 1984 et 1995, il a ensuite occupé plusieurs fonctions nationales, notamment secrétaire général de la FFF, vice-président de la Fédération, puis président de la Ligue fédérale du football amateur avant d’accéder à la présidence de la FFF en février 2005. Réélu en 2008, il a quitté ses fonctions en 2010. 

Un mandat marqué par des temps forts

Sous sa présidence, l’équipe de France a atteint la finale de la Coupe du monde 2006. Son mandat a aussi été marqué par l’attribution de l’Euro 2016 à la France, la création de la Journée nationale des bénévoles en 1998 et celle de la Fondation du Football en 2008. 

La FFF salue sa mémoire

Dans son hommage, la Fédération a adressé « ses pensées les plus sincères et les plus chaleureuses » à sa famille, à ses proches et à toute la famille du football. Chevalier de la Légion d’honneur, Jean-Pierre Escalettes laisse l’image d’un dirigeant attaché au football amateur, à la transmission et au collectif. 

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon