Les États-Unis rétablissent le drapeau arc-en-ciel au monument de Stonewall après un revirement de l’administration Trump

L’administration du président Donald Trump a accepté de réinstaller le drapeau arc-en-ciel sur le Stonewall National Monument, revenant ainsi sur une décision controversée qui avait suscité de vives réactions.

Situé à New York, ce monument emblématique est considéré comme le berceau du mouvement moderne pour les droits LGBTQ+, en référence aux émeutes de Stonewall de 1969. Le retrait du drapeau de la fierté, symbole majeur de cette lutte, avait été largement critiqué par les défenseurs des droits civiques.

Le rétablissement du drapeau fait suite à un accord mentionné dans un document judiciaire, marquant un rare recul de l’administration républicaine sur les questions liées à la diversité et à l’inclusion. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a engagé plusieurs mesures visant à réduire la place des politiques et symboles associés à ces thématiques au sein des institutions fédérales.

Cette décision est perçue comme une victoire symbolique pour les organisations de défense des droits LGBTQ+, qui avaient dénoncé une atteinte à la mémoire et à l’importance historique du site.

Le Stonewall National Monument reste un lieu hautement symbolique aux États-Unis, incarnant les luttes passées et présentes pour l’égalité des droits, et attirant chaque année des milliers de visiteurs venus rendre hommage à ce tournant majeur de l’histoire sociale américaine.