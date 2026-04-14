Nadia Farès retrouvée inanimée dans une piscine à Paris : l’actrice plongée dans un coma artificiel

L’actrice Nadia Farès, 57 ans, a été retrouvée inanimée au fond d’un bassin dans une salle de sport parisienne. L’information a été révélée ce mardi par Le Parisien. Selon les premiers éléments publiés, les faits se sont produits le samedi 11 avril dans un établissement de la capitale.

Une intervention d’urgence après sa découverte sous l’eau

Des témoins et les secours sont intervenus rapidement après sa découverte dans la piscine. Nadia Farès a ensuite été prise en charge en urgence absolue, puis transportée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

La comédienne a été réanimée puis placée dans un coma artificiel. Son état de santé est présenté comme grave, et son pronostic vital aurait été engagé au moment de sa prise en charge.

Des circonstances encore floues

À ce stade, les circonstances précises de l’accident ne sont pas clairement établies publiquement. Aucun communiqué médical détaillé ne semble avoir été rendu public au moment des premières publications.

Nadia Farès est connue pour plusieurs rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans Les Rivières pourpres.