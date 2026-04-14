Pourparlers israélo-libanais : Washington évoque une opportunité « historique » pour relancer la paix

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a qualifié de « historiques » les discussions entamées à Washington entre des représentants d’Israël et du Liban, exprimant l’espoir qu’elles permettent de poser les bases d’un processus de paix durable.

Ces négociations marquent une étape rare : il s’agit des premiers échanges directs entre les deux pays depuis 1983. Elles interviennent dans un contexte de tensions persistantes, alors qu’Israël poursuit ses opérations contre le Hezbollah.

Les positions restent toutefois profondément divergentes. Israël exclut pour l’instant toute discussion sur un cessez-le-feu et exige le désarmement du Hezbollah, tandis que la partie libanaise dispose d’un mandat limité, centré sur la question d’une trêve.

La présence de Marco Rubio, également conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, souligne l’implication directe de Washington dans ces discussions, avec l’objectif d’initier un cadre de négociation plus large.

Ces pourparlers s’inscrivent dans un moment particulièrement sensible pour la région, quelques jours après l’instauration d’un cessez-le-feu fragile impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran.

Téhéran insiste pour que toute solution inclue la situation au Liban et les opérations israéliennes contre le Hezbollah, ce qui complique davantage les discussions en cours. Malgré ces obstacles, les États-Unis espèrent que cette initiative pourra ouvrir la voie à une désescalade progressive et à un règlement plus global du conflit.