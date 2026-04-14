Entrevue MÉDIAS

Grève à La Tribune : les journalistes mobilisés face à un plan social et un rapprochement avec BFM Business

14 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Grève à La Tribune : les journalistes mobilisés face à un plan social et un rapprochement avec BFM Business
Grève à La Tribune : les journalistes mobilisés face à un plan social et un rapprochement avec BFM Business

Les journalistes de La Tribune ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève mardi , après une première journée de mobilisation. Cette décision, votée massivement à l’issue d’une réunion du CSE, intervient alors que les inquiétudes restent fortes face au projet de réorganisation porté par CMA Media.

Au cœur du conflit, un plan de sauvegarde de l’emploi lié au rapprochement avec BFM Business. Selon les représentants du personnel, ce projet prévoit la suppression de l’ensemble des postes actuels de la rédaction, soit 56 journalistes, pour recréer ensuite 32 postes au sein de Next Interactive. Une perspective jugée brutale par les salariés, qui redoutent à terme une absorption complète du titre.

Les journalistes dénoncent un risque pour le pluralisme de l’information économique et réclament des garanties, notamment sur le maintien des emplois et la définition d’un projet éditorial clair. De son côté, la direction défend une restructuration visant à renforcer durablement le modèle économique du journal et à accompagner son développement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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