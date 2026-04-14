Lyon : un homme poignardé en rentrant chez lui, l’agresseur en fuite

Lundi soir, à Lyon, le retour du sport s’est terminé en sirènes. Peu après 21 heures, un homme a été agressé au couteau dans le 2e arrondissement, alors qu’il arrivait à son domicile, dans le secteur situé entre la gare de Perrache et la place Bellecour, un coin habituellement animé où l’on pense plus aux terrasses qu’aux lames.

Selon une source policière, la victime a reçu plusieurs coups, au thorax et à la fesse. Les secours sont intervenus rapidement et l’homme a été transporté à l’hôpital Edouard-Herriot. Son pronostic vital n’était pas engagé lundi soir, un détail qui n’enlève rien à la brutalité de la scène.

Une attaque éclair, une enquête ouverte

Une attaque éclair, une enquête ouverte Reste le nerf du fait divers: le pourquoi. Agression gratuite, tentative de vol, règlement de compte… À ce stade, les enquêteurs ne privilégient aucune piste. La police nationale du Rhône a ouvert une enquête pour « tentative d’homicide », qualification lourde qui dit la gravité du geste, même quand la victime survit.

L’auteur, lui, n’a pas été interpellé et fait l’objet de recherches. Dans ce quartier central, où les passants se croisent sans se voir, l’enquête va forcément s’appuyer sur les témoignages et sur les images disponibles autour des axes fréquentés, des entrées d’immeubles aux abords des transports, là où tout peut basculer en quelques secondes.

Dans l’immédiat, le dossier avance au rythme des constatations et des auditions, pendant que le secteur encaisse le choc. Un homme rentre chez lui, il se fait poignarder, puis plus rien qu’une silhouette qui disparaît: cette impression d’attaque surgie de nulle part laisse une trace, et Lyon attend désormais que l’enquête mette un nom, un mobile, un visage sur cette fuite.