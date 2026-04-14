Dordogne: une femme blessée par balle à Saint-Cyprien, un suspect placé en garde à vue

Lundi 13 avril, la tranquillité de Saint-Cyprien, en Dordogne, s’est brisée net. Une femme d’une trentaine d’années a été atteinte par arme à feu et blessée à l’abdomen, selon le parquet de Bergerac. Transportée à l’hôpital, elle se trouvait dans un état jugé préoccupant, son pronostic vital étant indiqué « réservé » par une source proche de l’enquête. Dans ce type d’affaire, chaque minute compte, et chaque détail aussi.

Rapidement, les gendarmes ont interpellé un homme d’une quarantaine d’années, présenté comme le tireur présumé, puis l’ont placé en garde à vue. L’intéressé est connu de la justice, notamment pour des délits routiers, d’après les mêmes éléments. Une information qui ne dit pas tout, mais qui donne une première idée du profil scruté par les enquêteurs, entre passé judiciaire et présent explosif.

Une enquête pour tentative de meurtre, la piste d’une dette en toile de fond

Côté judiciaire, le parquet de Bergerac a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. À ce stade, il écarte la qualification de tentative de féminicide, une précision lourde de sens dans un pays où ces drames occupent l’espace public et où les mots, en justice, ne se choisissent jamais au hasard. Reste une réalité brute: une femme a pris une balle, et quelqu’un a appuyé sur la détente.

Dans les premières hypothèses étudiées, les investigations s’orientent vers l’idée d’une dette liée aux stupéfiants, selon une source proche du dossier. Prudence, donc, tant que les circonstances exactes ne sont pas établies, et les auditions en garde à vue peuvent encore rebattre les cartes. Les prochains jours diront si l’on est face à un règlement de comptes, à une scène qui a dégénéré, ou à une histoire plus opaque encore, de celles qui laissent longtemps une commune avec un goût de plomb dans la gorge.