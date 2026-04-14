Eurofins se désengage d’une branche stratégique pour plusieurs centaines de millions d’euros

Le groupe Eurofins Scientific a conclu un accord pour céder une partie de ses activités dans le domaine des tests technologiques à l’entreprise américaine UL Solutions. Cette opération s’inscrit dans une stratégie de recentrage du groupe, spécialisé dans les analyses et les services de laboratoire.

La transaction porte sur une entité dédiée aux essais électriques et électroniques, valorisée à environ 575 millions d’euros, hors dette et trésorerie. Ce segment, connu sous le nom de MET Labs, proposait des services de certification et de conformité pour divers équipements industriels et électroniques.

Un recentrage stratégique en cours

La finalisation de cette cession est attendue d’ici la fin de l’année 2026, sous réserve des conditions habituelles. Elle marque une nouvelle étape dans la réorganisation des activités du groupe, qui cherche à optimiser son portefeuille en se concentrant sur ses métiers les plus rentables.

Avec cette acquisition, UL Solutions renforce de son côté sa position sur le marché des tests et certifications, un secteur en croissance porté par les exigences réglementaires et technologiques. Pour Eurofins, cette opération illustre une volonté de simplification et d’allocation plus ciblée de ses ressources dans un environnement concurrentiel exigeant.