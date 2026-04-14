Une image de Trump en figure christique créée par IA déclenche une polémique après sa querelle avec le pape

Le président américain Donald Trump a suscité une vive controverse après la publication sur son réseau social Truth Social d’une image générée par intelligence artificielle le représentant sous les traits d’une figure christique.

Sur cette image, rapidement supprimée, Donald Trump apparaît vêtu d’une robe blanche, dans une posture évoquant celle de Jésus, posant la main sur la tête d’un homme. La publication a provoqué de nombreuses réactions, y compris parmi certains de ses propres partisans, qui ont jugé cette représentation inappropriée.

Cette polémique intervient dans un contexte déjà tendu, après les attaques verbales du président américain contre pape Léon XIV, avec lequel il est en désaccord sur plusieurs questions liées à la guerre et aux valeurs morales.

Malgré ces tensions, le souverain pontife a déclaré ne pas craindre l’administration Trump et a affirmé vouloir continuer à défendre un message de paix et de dialogue.

L’épisode illustre une nouvelle fois l’usage controversé de l’intelligence artificielle dans la communication politique, ainsi que les risques de dérives symboliques dans un climat déjà marqué par de fortes divisions idéologiques.

Cette affaire relance également le débat sur les limites de la liberté d’expression des dirigeants politiques et sur l’impact des contenus générés par IA dans l’opinion publique.