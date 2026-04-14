Villefranche-sur-Saône: un adolescent de 13 ans tué par balle, deux mineurs interpellés

Midi, lundi 13 avril, quartier Belleroche à Villefranche-sur-Saône. Un garçon de 13 ans s’effondre, touché par balle dans un local installé au sein d’un centre commercial. Les secours tentent, s’acharnent, réaniment. En vain. L’adolescent meurt sur place, dans un décor de quotidien banal devenu scène de crime.

Selon le parquet, la victime était « inconnue de la justice ». Une précision qui claque, presque comme un rappel froid: on parle d’un collégien, pas d’un habitué des prétoires. Et pourtant, c’est bien la justice qui se saisit désormais du dossier, avec des questions qui s’accumulent plus vite que les certitudes.

Très vite, deux mineurs présents sur les lieux ont été interpellés. Un adolescent de 15 ans a été placé en garde à vue. Un autre, âgé de 12 ans, a été placé en retenue, la mesure prévue pour les moins de 13 ans. Deux âges où l’on devrait parler devoirs et vacances, pas procédure et enquête criminelle.

Une enquête pour assassinat, l’arme toujours introuvable

Une enquête pour assassinat, l’arme toujours introuvable Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat afin d’établir les circonstances et l’origine des coups de feu. À ce stade, les enquêteurs n’avaient pas retrouvé l’arme. Et la procureure de la République, Laetitia Francart, prévient qu’« aucune hypothèse n’est privilégiée » pour le moment, signe que le scénario reste à écrire, point par point, audition après audition.

Dans ce type d’affaires, l’attente pèse lourd: celle des proches, celle des habitants du quartier, celle d’une ville qui découvre qu’un tir mortel peut frapper en plein jour, sans avertissement. L’enjeu, maintenant, consiste à comprendre le déroulement exact des faits et le rôle de chacun, sans tirer de conclusions hâtives, même si l’émotion pousse à aller plus vite que l’enquête.

Reste cette impression tenace, presque insupportable, d’une violence qui s’invite toujours plus tôt dans la vie des adolescents, et parfois par des adolescents eux-mêmes. Les investigations se poursuivent, et avec elles la nécessité de mettre au jour le mobile, l’itinéraire de l’arme, l’enchaînement précis qui a mené à l’irréparable, comme si la réponse à ce drame devait aussi dire quelque chose de l’époque.