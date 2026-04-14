L’Espagne engage une régularisation massive de sans-papiers pour soutenir son économie

Le gouvernement espagnol a lancé mardi un vaste plan de régularisation des étrangers en situation irrégulière, susceptible de concerner près de 500 000 personnes. Cette mesure, annoncée par le premier ministre Pedro Sanchez, doit être adoptée par décret et s’inscrit à rebours des politiques migratoires plus restrictives observées ailleurs en Europe.

Le dispositif prévoit une ouverture des démarches en ligne dès jeudi, avant un déploiement en présentiel à partir du 20 avril, pour une procédure appelée à s’achever fin juin. Il vise notamment des populations déjà installées et actives dans le pays, en particulier originaires d’Amérique latine.

Une réponse au vieillissement démographique

Pedro Sanchez présente cette initiative comme une réponse à la fois économique et démographique, dans un contexte de vieillissement de la population. Il affirme que ces travailleurs participent déjà à la vie du pays et que leur régularisation doit permettre de soutenir la croissance d’une économie parmi les plus dynamiques de la zone euro.

La mesure, soutenue par une mobilisation citoyenne importante, suscite toutefois l’opposition de la droite et de l’extrême droite. L’exécutif a choisi la voie réglementaire pour sa mise en œuvre, contournant ainsi un Parlement où il ne dispose pas de majorité.