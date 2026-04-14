Des drones russes frappent un port stratégique ukrainien et des navires civils

Des attaques de drones menées par la Russie ont visé le port d’Izmaïl, dans le sud de l’Ukraine, endommageant des infrastructures clés ainsi que plusieurs navires civils, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Situé dans la région d’Odessa, sur le Danube à proximité de la Roumanie, le port d’Izmaïl est devenu un hub logistique crucial pour les exportations ukrainiennes depuis le début de la guerre. Il est régulièrement pris pour cible par les forces russes.

Selon le vice-Premier ministre ukrainien Oleksiy Kuleba, une frappe a notamment touché un navire battant pavillon panaméen, ainsi que des équipements portuaires. Un autre navire civil, sous pavillon libérien et engagé dans le transport de maïs, a également été atteint lors d’une attaque distincte.

Les autorités ukrainiennes dénoncent des frappes « délibérées » visant les infrastructures critiques et les routes logistiques du pays. Malgré les dégâts, elles assurent que les opérations portuaires restent globalement stables.

Dans les zones environnantes, les bombardements ont provoqué des incendies, détruit un atelier de réparation automobile et endommagé plusieurs véhicules et bâtiments privés. Une personne a été hospitalisée à la suite des attaques.

L’armée de l’air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé, depuis la veille au soir, plusieurs missiles et plus d’une centaine de drones. La majorité aurait été interceptée ou neutralisée par les défenses aériennes.

Ces nouvelles frappes s’inscrivent dans la stratégie russe visant à perturber les exportations ukrainiennes, essentielles à l’économie du pays et à l’approvisionnement mondial en céréales.