Thomas Partey conteste de nouvelles accusations de viol devant la justice britannique

Le footballeur ghanéen Thomas Partey a plaidé non coupable de deux nouvelles accusations de viol lors d’une audience lundi devant la Southwark Crown Court à Londres. Ces faits présumés remontent à décembre 2020 et viennent alourdir une procédure judiciaire déjà engagée à son encontre.

Ces nouvelles charges s’ajoutent à celles annoncées en 2025, portant sur cinq accusations de viol et une d’agression sexuelle liées à des faits supposés entre 2021 et 2022. Au total, le joueur de 32 ans conteste désormais sept accusations de viol et une d’agression sexuelle impliquant quatre plaignantes.

Un procès unique envisagé

La justice britannique a décidé de regrouper l’ensemble des accusations dans une seule procédure, ce qui pourrait repousser l’ouverture du procès à 2027. Une audience préliminaire est prévue le 14 mai pour fixer la suite du calendrier judiciaire.

Ancien joueur d’Arsenal désormais à Villarreal, Thomas Partey reste libre sous caution, avec interdiction de contacter les plaignantes. Son entourage indique qu’il continue de coopérer avec les autorités tout en maintenant son innocence.