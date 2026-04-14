Les stars d’Hollywood se mobilisent contre le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance

Une large partie de l’industrie américaine du divertissement s’est publiquement dressée contre le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. Plus de 1 000 personnalités d’Hollywood ont signé une lettre ouverte appelant les autorités à examiner de près cette opération, estimée à environ 110 milliards de dollars. Parmi les signataires figurent notamment Jane Fonda, mais aussi Mark Ruffalo, Ben Stiller, Joaquin Phoenix, Emma Thompson et Kristen Stewart.

Une fronde contre la concentration des studios

Au cœur de cette mobilisation, les opposants au rapprochement dénoncent une nouvelle étape dans la concentration des grands groupes de médias américains. La lettre ouverte estime qu’un tel mariage réduirait encore la concurrence dans le cinéma et la télévision, au moment où le secteur est déjà fragilisé par les restructurations, la baisse des commandes et la pression exercée par les plateformes de streaming. Les signataires redoutent qu’une telle fusion ne laisse plus que quatre grands studios majeurs aux États-Unis, avec à la clé moins d’espace pour les œuvres originales, les films de budget intermédiaire et les créateurs indépendants.

Les inquiétudes portent aussi sur l’emploi et la diversité créative

Les critiques ne se limitent pas à la seule question de la concurrence. De nombreux artistes, scénaristes, réalisateurs et techniciens craignent aussi un impact direct sur l’emploi et sur la diversité des projets produits. Selon les comptes rendus de la lettre, les signataires considèrent que la consolidation du secteur a déjà entraîné une réduction des opportunités de travail, un recul des productions plus risquées artistiquement et une uniformisation croissante de l’offre. À leurs yeux, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance pourrait accentuer cette tendance.

Un projet défendu par Paramount, mais contesté sur le terrain culturel

Face à cette contestation, Paramount Skydance a fait valoir que l’opération pourrait au contraire renforcer l’industrie et soutenir la production de films destinés aux salles. Le groupe affirme que la fusion créerait davantage d’opportunités pour les créateurs, tandis que David Ellison a cherché à rassurer sur le maintien d’une activité soutenue au sein des studios. Ces arguments ne convainquent toutefois pas les opposants, qui y voient surtout la poursuite d’une logique financière incompatible avec la vitalité créative d’Hollywood.

Une opération désormais sous surveillance réglementaire

La contestation artistique a lieu alors que le dossier commence aussi à prendre une tournure réglementaire. Au Royaume-Uni, l’Autorité de la concurrence et des marchés, la CMA, a indiqué qu’elle comptait ouvrir dans les prochaines semaines une enquête de phase 1 sur l’opération. Une invitation à commentaires a déjà été publiée, avec une date limite fixée au 27 avril 2026 pour les contributions initiales. Cette étape ne préjuge pas de la décision finale, mais elle montre que le projet ne sera pas examiné comme une simple transaction ordinaire.

Un signal politique fort venu du cœur de l’industrie

Au-delà du seul cas Warner-Paramount, cette lettre ouverte traduit un malaise plus profond dans le monde du cinéma américain. Après plusieurs années marquées par les fusions, les plans d’économies et les bouleversements du streaming, une partie croissante des professionnels du secteur semble vouloir remettre au centre du débat les questions de pluralisme, d’indépendance éditoriale et de survie d’un écosystème créatif diversifié. En se mobilisant publiquement, les signataires cherchent à peser sur l’examen du dossier et à faire de cette opération un test grandeur nature sur l’avenir d’Hollywood.