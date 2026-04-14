Chine : le fondateur d’Evergrande reconnaît des infractions financières devant la justice

L’ancien patron du géant immobilier chinois Evergrande a reconnu devant un tribunal plusieurs infractions graves liées à la gestion du groupe, déjà au cœur d’une crise financière majeure. Lors d’une audience publique, il a admis des faits de fraude et d’irrégularités financières, marquant une étape clé dans l’un des plus grands scandales économiques récents du pays.

Selon les autorités judiciaires, les faits portent notamment sur des pratiques illégales de financement, l’émission frauduleuse de titres et des manipulations comptables. Le dirigeant, autrefois figure emblématique du boom immobilier chinois, a exprimé des regrets devant les juges, tandis que la décision finale du tribunal reste attendue dans les prochains jours.

Un symbole de la crise immobilière chinoise

Evergrande, autrefois l’un des plus puissants promoteurs du pays, s’est effondré après une crise de liquidités déclenchée en 2021, sur fond d’endettement colossal estimé à plus de 300 milliards de dollars. Cette chute a profondément ébranlé le secteur immobilier chinois, déjà fragilisé par un ralentissement économique et des restrictions de financement imposées par Pékin.

Depuis, les révélations sur des falsifications de comptes et des irrégularités financières ont renforcé la pression judiciaire et politique autour du groupe. La reconnaissance des faits par son fondateur intervient dans un contexte de reprise en main du secteur par les autorités, soucieuses de restaurer la confiance des investisseurs et de contenir les risques systémiques liés à cette crise majeure.