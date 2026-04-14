Le conseil de Paris adopte un plan de 20 millions d’euros pour le périscolaire sur fond de tensions sociales

Le Conseil de Paris a validé mardi un plan d’action de 20 millions d’euros porté par le maire Emmanuel Grégoire pour renforcer la sécurité des enfants dans le secteur périscolaire. Cette décision intervient dans un contexte marqué par plusieurs affaires de violences sexuelles, que l’exécutif municipal a érigées en priorité depuis le début du mandat.

Au moment du vote, une centaine d’animateurs et de responsables du secteur se sont rassemblés devant l’Hôtel de ville pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer davantage de moyens humains et financiers. Les organisations syndicales demandent notamment des recrutements supplémentaires, une meilleure formation des agents et une réduction de la précarité.

Des agents sous pression face aux suspicions

Depuis le début de l’année, 78 agents ont été suspendus, dont 31 en lien avec des soupçons de violences sexuelles. Cette situation alimente un climat de tension parmi les personnels, certains évoquant une pression accrue et une crainte d’être mis en cause à tort dans l’exercice de leurs fonctions.

Les syndicats estiment que la réponse passe avant tout par un renforcement des effectifs et de la formation plutôt que par des dispositifs techniques comme la vidéosurveillance, jugée difficile à mettre en œuvre. Une rencontre avec la municipalité est prévue dans l’après-midi pour aborder ces revendications.