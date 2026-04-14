L’Olympique Lyonnais est à vendre ! Eagle Football Group lance officiellement le processus de vente du club

Eagle Football Group a confirmé ce mardi l’ouverture d’un processus pouvant conduire à la cession de ses actifs, dont l’Olympique Lyonnais.

Cette nouvelle étape intervient après l’éviction de John Textor de la direction opérationnelle de l’OL et d’Eagle Football Group à la fin du mois de mars 2026. Le groupe avait alors expliqué que la mise sous administration de son actionnaire majoritaire, Eagle Bidco, n’affectait pas à court terme son fonctionnement, mais la pression autour de la gouvernance s’est nettement renforcée depuis.

Ares et Michele Kang déjà en embuscade

Un consortium composé d’Ares Capital et d’un affilié de Michele Kang s’est déjà manifesté pour un éventuel rachat. Cette hypothèse place Michele Kang au centre du jeu, alors qu’elle occupe déjà un rôle clé dans l’écosystème lyonnais et pourrait devenir l’une des figures de la reprise.

Un comité indépendant pour encadrer la vente

Pour piloter ce processus sensible, un comité indépendant a été mis en place. Son rôle est d’examiner les offres à venir, de limiter les conflits d’intérêts potentiels et de veiller à ce que l’avenir du club soit traité dans un cadre jugé plus transparent. Plusieurs reprises de presse insistent sur ce point comme un signal clair : la vente est désormais envisagée de manière structurée.

L’avenir du club suspendu à la solidité du repreneur

Au-delà du simple changement d’actionnaire, l’enjeu est désormais la stabilité de l’OL. Le club sort d’une période de grande fragilité financière et institutionnelle, ce qui explique pourquoi la crédibilité des futurs acheteurs sera scrutée de près. Le message envoyé par Eagle Football Group est donc double : organiser la sortie de crise et tenter de sécuriser durablement l’avenir du club lyonnais.