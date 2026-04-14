Des enquêteurs à l’Élysée : une enquête sur des marchés publics liés au Panthéon relancée

Des enquêteurs de la brigade financière se sont rendus ce mardi 14 avril à l’Élysée dans le cadre d’une enquête portant sur l’attribution de marchés publics liés à des cérémonies officielles. L’information, révélée par Le Canard enchaîné et confirmée par l’AFP, concerne des prestations d’événementiel attribuées à une même entreprise, Shortcut Events.
Selon les éléments disponibles, les investigations portent sur l’organisation de cérémonies d’entrée au Panthéon, et plus précisément sur les conditions dans lesquelles ces contrats auraient été conclus. Les faits examinés remonteraient au début des années 2000, entre 2002 et 2004.
La présence des enquêteurs au sein même du palais de l’Élysée s’inscrit dans une procédure visant à recueillir des documents et à vérifier la régularité de ces marchés publics. À ce stade, aucune mise en cause directe n’a été annoncée.
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