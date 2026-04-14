Des enquêteurs à l’Élysée : une enquête sur des marchés publics liés au Panthéon relancée

Des enquêteurs de la brigade financière se sont rendus ce mardi 14 avril à l’Élysée dans le cadre d’une enquête portant sur l’attribution de marchés publics liés à des cérémonies officielles. L’information, révélée par Le Canard enchaîné et confirmée par l’AFP, concerne des prestations d’événementiel attribuées à une même entreprise, Shortcut Events.

Selon les éléments disponibles, les investigations portent sur l’organisation de cérémonies d’entrée au Panthéon , et plus précisément sur les conditions dans lesquelles ces contrats auraient été conclus. Les faits examinés remonteraient au début des années 2000, entre 2002 et 2004.