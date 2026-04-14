Rappel national: plusieurs saucissons Jules Courtial suspects de contamination à la listeria

Au moment de couper les tranches, le geste paraît anodin. Et pourtant, un rappel publié vendredi 10 avril sur le site officiel Rappel Conso invite les consommateurs à la prudence: plusieurs références de saucissons de la marque Jules Courtial ne doivent plus être consommées en raison d’une suspicion de contamination à la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose.

Première référence visée, le saucisson KIKISSON d’environ 200 g, code GTIN 3327780200701, lot 126005, avec une date de durabilité minimale comprise entre le 09/04/2026 et le 25/05/2026. Le produit a été vendu chez Intermarché et lors du salon de l’Agriculture, ce qui élargit mécaniquement le public potentiellement concerné, y compris des acheteurs qui ne l’ont pas pris en grande surface.

S’ajoutent ensuite le Tradition VPF d’environ 320 g avec trois marques de salubrité à repérer (3327780464844, 3327780452841, 3327780320843, tous lots) et une durabilité annoncée entre le 09/04/2026 et le 09/06/2026. Ceux-là ont circulé largement: Auchan, des grossistes, Intermarché, Leclerc, Metro, Promocash, Carrefour, Carrefour Market, Magasin U et aussi le salon de l’Agriculture. Quand une référence passe autant de caisses différentes, le doute n’est plus un détail de rayon, c’est un réflexe à avoir chez soi, dans le frigo ou au garde-manger.

La liste à vérifier avant de trinquer

Le rappel touche aussi le saucisson de L’Ardèche IGP VPF d’environ 250 g, avec les codes GTIN 3327780320683, 3327780452681, 3327780464684 et 3327780013608 (tous lots), à consommer entre le 09/04/2026 et le 09/06/2026, vendu notamment chez Leclerc, Auchan, Promocash, via des grossistes, Intermarché et Metro. Enfin, d’autres déclinaisons sont concernées: piment VPF 250 g, noisette VPF 250 g, beaufort VPF 250 g, avec une série de codes GTIN (3327780013513, 3327780013486, 3327780013523, 3327780013493, 3327780013530, 3327780013714, 3327780013509, 3327780013691, 3327780013707, tous lots) et la même fenêtre de durabilité, produits écoulés au salon de l’Agriculture, chez Leclerc, via des grossistes et Intermarché.

Concrètement, la consigne est simple: ne pas consommer. Et surveiller les signes éventuels après ingestion, fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête et de courbatures, avec une vigilance renforcée pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, car « des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir », rappelle Rappel Conso. Chaque année, 400 à 500 cas de listériose sont déclarés en France, un chiffre discret mais têtu, comme un rappel que l’apéritif ne pardonne pas toujours l’à-peu-près, surtout quand les alertes se multiplient dans l’alimentaire et poussent les consommateurs à adopter un nouveau réflexe: vérifier, avant de servir.