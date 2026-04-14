Au Cameroun anglophone, la visite du pape ravive un espoir fragile de paix

La visite du pape Léon XIV suscite un regain d’espoir parmi les prêtres et les fidèles des régions anglophones du Cameroun, en proie à un conflit violent depuis près d’une décennie.

Dans ces zones marquées par des affrontements entre forces gouvernementales et groupes séparatistes, les religieux sont régulièrement pris pour cible. Le révérend Killian Ndonui Nshamikara, enlevé à plusieurs reprises par des rebelles, illustre les risques auxquels sont confrontés les membres de l’Église catholique, souvent perçus comme des figures influentes dans la communauté.

Ce conflit, enraciné dans des tensions historiques héritées de la période coloniale, a déjà fait des milliers de morts et déplacé de nombreuses populations. Malgré plusieurs tentatives de médiation, les négociations restent au point mort, tandis que le gouvernement affirme que la situation est sous contrôle.

Dans ce contexte, la venue du pape est perçue par certains comme une opportunité de relancer le dialogue et de promouvoir une solution pacifique. L’Église, fortement implantée dans la région, joue un rôle clé dans les efforts de médiation, bien que son influence soit limitée face à la complexité du conflit.

Cependant, du côté des groupes rebelles, l’impact de cette visite est relativisé. Certains responsables estiment qu’elle ne changera pas fondamentalement la dynamique sur le terrain.

Entre espoir et scepticisme, la visite du pape Léon XIV met en lumière la profonde crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun, où la paix reste incertaine malgré les appels répétés à la réconciliation.