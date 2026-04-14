Le feuilleton M6 repart de plus belle. Alors que beaucoup pensaient le dossier gelé jusqu’à l’élection présidentielle de 2027, Bertelsmann aurait finalement décidé d’accélérer le calendrier. La maison mère allemande ne souhaiterait plus patienter pour organiser la cession du groupe M6, relançant ainsi l’un des dossiers les plus sensibles du paysage audiovisuel français.

Les grandes manœuvres ont déjà repris en coulisses. Parmi les candidats les plus sérieux figurent toujours le groupe Bouygues, via TF1, et CMA CGM, déjà très présent dans les médias depuis le rachat d’actifs stratégiques autour de BFM. À travers cette possible vente, c’est une nouvelle recomposition du secteur qui pourrait s’ouvrir.

Bertelsmann change de tempo

Longtemps, l’hypothèse dominante était celle d’un statu quo jusqu’en 2027. L’idée semblait simple : attendre un climat politique plus favorable et, peut-être, une évolution du cadre réglementaire avant de remettre M6 sur le marché. Mais cette stratégie semble désormais abandonnée.

En choisissant de relancer le processus plus tôt, Bertelsmann envoie un signal clair : le groupe veut sortir du dossier M6 sans prolonger davantage l’incertitude. Cette décision peut s’expliquer par plusieurs facteurs, à commencer par la transformation rapide du marché publicitaire, la concurrence croissante des plateformes et la nécessité, pour les grands groupes audiovisuels, d’atteindre une taille critique.

M6 reste un actif attractif. Le groupe dispose d’une marque forte, d’une chaîne historique bien installée, d’activités radio, de production et d’une capacité reconnue à toucher un public large. Mais dans un marché en mutation accélérée, sa valeur dépend aussi de la capacité d’un futur repreneur à lui offrir une nouvelle impulsion industrielle.

TF1 reste à l’affût malgré l’échec passé

Le nom de Bouygues revient logiquement en tête de liste. Le groupe n’a jamais caché son intérêt pour M6. Son projet de fusion entre TF1 et M6, abandonné en 2022 sous la pression des autorités de la concurrence, avait pourtant montré jusqu’où il était prêt à aller pour constituer un champion français de la télévision privée.

L’échec de cette opération n’a pas effacé la logique industrielle qui la sous-tendait. Pour TF1, M6 reste un actif complémentaire, capable de renforcer sa puissance publicitaire, d’élargir son portefeuille de chaînes et de consolider sa position face aux géants du numérique. Le problème est connu : un nouveau rapprochement poserait immédiatement la question de la concentration sur le marché publicitaire télévisé.

Autrement dit, l’intérêt est intact, mais le chemin réglementaire demeure semé d’embûches. Bouygues peut rester candidat, mais il sait que toute offensive devra être pensée différemment du projet de fusion précédent.

CMA CGM veut poursuivre son offensive dans les médias

Face à TF1, CMA CGM apparaît comme l’autre acteur à surveiller de très près. Le groupe dirigé par Rodolphe Saadé poursuit depuis plusieurs mois une stratégie de diversification dans les médias, avec une montée en puissance spectaculaire. Après avoir pris pied dans plusieurs actifs de premier plan, il cherche à bâtir un ensemble cohérent, influent et capable de peser durablement dans l’information comme dans les contenus.

Dans cette logique, M6 représenterait une cible de choix. Le groupe apporterait une présence puissante en télévision généraliste, un portefeuille de marques reconnues et une audience de masse. Pour CMA CGM, l’intérêt serait double : renforcer sa présence dans les médias audiovisuels et accélérer la constitution d’un pôle capable de rivaliser avec les grands acteurs installés.

Cette hypothèse a aussi un avantage : elle pourrait apparaître, sur le papier, moins explosive qu’un retour de TF1 sur le dossier. Un rachat par CMA CGM ne poserait pas les mêmes problèmes immédiats de concentration télévisuelle, même si d’autres questions émergeraient forcément, notamment sur l’indépendance, le pluralisme et l’équilibre du paysage médiatique.

Le vrai verrou reste politique et réglementaire

Si la vente de M6 est relancée, rien ne dit qu’elle pourra être conclue rapidement. Le principal obstacle n’est pas industriel, mais réglementaire. En France, l’audiovisuel reste un secteur hautement encadré, où les autorisations, les règles de concentration et les équilibres politiques jouent un rôle décisif.

C’est précisément ce qui rend le dossier aussi sensible. Tout candidat sérieux devra non seulement convaincre le vendeur, mais aussi rassurer les autorités et démontrer que son projet respecte les règles en vigueur. Dans le cas de TF1, la question de la concurrence serait immédiatement centrale. Dans le cas de CMA CGM, c’est davantage le poids croissant d’un grand groupe privé dans les médias qui pourrait alimenter le débat.

Une vente qui pourrait rebattre toutes les cartes

Au-delà du simple changement d’actionnaire, la cession éventuelle de M6 pourrait ouvrir une nouvelle phase de concentration dans les médias français. Le secteur est pris entre deux impératifs contradictoires : préserver le pluralisme et permettre aux groupes nationaux de se renforcer face à la pression des plateformes internationales.

M6 devient donc une pièce stratégique. Son avenir dira beaucoup de la vision que la France souhaite défendre pour son audiovisuel privé : maintenir des équilibres historiques ou accompagner un mouvement de consolidation plus offensif.

Une chose est sûre : le dossier n’est plus en sommeil. En relançant la vente de M6, Bertelsmann remet la pression sur tout le secteur. TF1 et CMA CGM sont déjà dans les starting-blocks. Reste à savoir qui pourra transformer son intérêt en offre crédible, et surtout, en opération acceptable pour les autorités.