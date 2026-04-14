IFI : les recettes explosent à 2,3 milliards d’euros, de plus en plus de Français dans le viseur du fisc

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) poursuit sa progression en 2025, avec des recettes atteignant 2,3 milliards d’euros, soit une hausse de 8 % sur un an selon la Direction générale des finances publiques. Cette augmentation s’explique principalement par le nombre croissant de contribuables concernés, passé de 186 000 à 193 600 foyers en un an.

Dans le détail, cette hausse repose avant tout sur l’élargissement de l’assiette fiscale, même si l’augmentation du patrimoine moyen par foyer joue également un rôle plus limité. Les ménages soumis à cet impôt disposent en moyenne de revenus élevés, autour de 322 100 euros annuels, et s’acquittent d’une pression fiscale importante, avec plus de 60 000 euros d’impôts en moyenne.

Ce dynamisme de l’IFI intervient dans un contexte où la fiscalité du patrimoine reste un sujet sensible. La progression du nombre de contribuables concernés illustre mécaniquement l’effet de la hausse des prix de l’immobilier, qui fait basculer davantage de ménages au-dessus du seuil d’imposition fixé à 1,3 million d’euros.