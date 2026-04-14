— Ligue des champions – À Anfield, le PSG rend hommage aux victimes d’Hillsborough et se recueille au mémorial dédié à Diogo Jota et André Silva

En marge de la rencontre face à Liverpool ce mardi soir à Anfield, le Paris Saint-Germain a pris part à un moment de recueillement. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, accompagné de l’ensemble du groupe parisien, a tenu à rendre hommage aux victimes de la tragédie d’Hillsborough, l’un des drames les plus terribles de l’histoire du football anglais.

Un hommage chargé d’émotion à Anfield

La délégation parisienne s’est également recueillie devant le mémorial dédié à Diogo Jota, joueur de Liverpool, et à son frère André Silva, décédés dans un accident de voiture.

Une minute de silence et des brassards noirs

Ce soir, un hommage officiel sera également rendu dans l’enceinte d’Anfield. Une minute de silence sera observée avant le début de la rencontre en mémoire des victimes du drame d’Hillsborough. Les joueurs porteront aussi un brassard noir tout au long du match, en signe de deuil et de soutien.