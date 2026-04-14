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Ligue des champions – À Anfield, le PSG rend hommage aux victimes d’Hillsborough et se recueille au mémorial dédié à Diogo Jota et André Silva

14 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— Ligue des champions – À Anfield, le PSG rend hommage aux victimes d’Hillsborough et se recueille au mémorial dédié à Diogo Jota et André Silva
Ligue des champions – À Anfield, le PSG rend hommage aux victimes d’Hillsborough et se recueille au mémorial dédié à Diogo Jota et André Silva. (Photos : PSG)

En marge de la rencontre face à Liverpool ce mardi soir à Anfield, le Paris Saint-Germain a pris part à un moment de recueillement. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, accompagné de l’ensemble du groupe parisien, a tenu à rendre hommage aux victimes de la tragédie d’Hillsborough, l’un des drames les plus terribles de l’histoire du football anglais.

Un hommage chargé d’émotion à Anfield

La délégation parisienne s’est également recueillie devant le mémorial dédié à Diogo Jota, joueur de Liverpool, et à son frère André Silva, décédés dans un accident de voiture.

Une minute de silence et des brassards noirs

Ce soir, un hommage officiel sera également rendu dans l’enceinte d’Anfield. Une minute de silence sera observée avant le début de la rencontre en mémoire des victimes du drame d’Hillsborough. Les joueurs porteront aussi un brassard noir tout au long du match, en signe de deuil et de soutien.

— Une Minute De Silence Et Des Brassards Noirs
— Une Minute De Silence Et Des Brassards Noirs
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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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