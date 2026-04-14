Entrevue

Macron face à Bagayoko à Saint-Denis : une rencontre sous tension après les accusations de silence sur le racisme

14 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Macron face à Bagayoko à Saint-Denis : une rencontre sous tension après les accusations de silence sur le racisme
Macron face à Bagayoko à Saint-Denis : une rencontre sous tension après les accusations de silence sur le racisme

Le président Emmanuel Macron se rend ce mardi 14 avril à Saint-Denis pour assister au traditionnel concert des maisons d’éducation de la Légion d’honneur. À cette occasion, il doit croiser pour la première fois le nouveau maire Bally Bagayoko, récemment élu sous l’étiquette de La France insoumise.

Cette rencontre, présentée comme protocolaire, intervient dans un contexte tendu. Le maire de Saint-Denis reproche au chef de l’État son absence de réaction après les attaques racistes dont il dit avoir été la cible, notamment à la suite de sa victoire aux municipales. Malgré les condamnations de plusieurs membres du gouvernement, il avait dénoncé « l’absence totale de prise de position » de l’Élysée.

Si aucun échange officiel n’est confirmé, l’après-concert pourrait donner lieu à une discussion informelle entre les deux hommes, aux côtés du préfet et du député de la circonscription, Stéphane Peu. Une séquence scrutée de près, alors que Bally Bagayoko avait également pointé l’absence de représentants gouvernementaux lors d’un rassemblement contre le racisme organisé début avril.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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